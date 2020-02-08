Магнитогорск, Челябинская область, , 22:46 — REGNUM В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.

Локализовали пламя на площади 390 кв. метров. Люди не пострадали. Порядка 50 человек эвакуировались самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник вечером 8 февраля. Горело на площадке Листопрокатного цеха №5.

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