Иерусалим, , 22:34 — REGNUM Танки, принадлежащие вооруженным силам Израиля, атаковали два поста палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы с территории анклава. Об этом сообщила в субботу, 8 февраля, пресс-служба израильской армии на странице в соцсети Twitter.

«Танки Армии обороны Израиля … атаковали два военных поста ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе израильской армии сообщили, что неизвестные, находившиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону Израиля.

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