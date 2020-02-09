Пыть-Ях, Югра, , 00:01 — REGNUM В Пыть-Яхе (ХМАО) сотрудница кафе отбилась от грабителя горячим кофе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Инцидент произошёл поздно вечером в закусочной, расположенной на площади у железнодорожного вокзала. Пьяный посетитель попросил продавца налить ему чашку кофе. Затем, угрожая сотруднице кафе предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. Женщина не растерялась и вылила горячий напиток мужчине на руки. Ошпаренный грабитель выскочил из закусочной.

По горячим следам был обнаружен подозреваемый. Им оказался местный житель 1986 года рождения, ранее судимый за подобное преступление.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).