Кабул, , 22:21 — REGNUM Американские, а афганские военнослужащие попали под обстрел недалеко от границы с Пакистаном, об этом сообщил официальный представитель ВС США в Афганистане Сонни Леггетта.

«Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, попали под прямой обстрел 8 февраля», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что неизвестные совершили похищение гражданина США на территории восточной афганской провинции Хост.

При этом не известно, в каких структурах работал указанный гражданин США и отмечается, что в настоящее время нет информации о том, кто его похитил.

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