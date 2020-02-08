Иерусалим, , 21:53 — REGNUM Неизвестные, находившиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону Израиля. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба израильской армии на странице в соцсети Twitter.

«Ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении.

5 февраля пресс-служба израильской армии сообщила в своём Twitter сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газа.

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