Сургутский район, Югра, , 21:04 — REGNUM В Югре разгорелся конфликт в Сургутской районной поликлинике, связанный с массовым увольнением медицинского персонала и жалобами пациентов из посёлка Белый Яр. Об этом сообщает телеканал «Россия-Югория».

В поселении Белый Яр пациенты встали на защиту уволенных врачей и медсестёр, а новичков называют «неквалифицированными и безграмотными». Уволившиеся медики заявляют, что они ушли из поликлиники не по доброй воле — якобы их вынудили. Одна из медсестёр вообще сообщила о поклёпе, мол, её несправедливо обвинили в назначении детям не тех прививок.

«Кто-то сделал неправильно, а сказали что я — медсестра, которая в жизни никогда не работала в процедурном кабинете — якобы назначила», — говорит на видеокамеру уволившийся медик.

Кто прав, кто виноват, будет разбираться департамент здравоохранения ХМАО. Многое в жалобах неоднозначно, так как в районной поликлинике массовое увольнение медперсонала называют провокацией и слухами. И подтверждают документально, что укомплектованность врачами и медсёстрами в медучреждении почти 100%.

«В 2017 году страховые компании выставили нам штрафов на 3 миллиона 700 тысяч рублей за некачественное оказание медицинской помощи, это несоблюдение стандартов, сроков лечения. В 2018 году сумма снизилась уже до 800 тысяч. И прошлый год мы закрыли на уровне 165 тысяч рублей», — пояснил исполняющий обязанности главного врача Сургутской районной поликлиники Ильвир Набиуллин.

Он сообщил журналистам также о масштабных ремонтах и появлении нового диагностического оборудования в поликлинике.

Замглавы Сургутского района Татьяна Османкина, выслушав обе стороны конфликта, считает, люди должны услышать друг друга и сесть за стол переговоров.