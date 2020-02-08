Сургутский район, Югра, 8 февраля 2020, 21:04 — REGNUM В Югре разгорелся конфликт в Сургутской районной поликлинике, связанный с массовым увольнением медицинского персонала и жалобами пациентов из посёлка Белый Яр. Об этом сообщает телеканал «Россия-Югория».
В поселении Белый Яр пациенты встали на защиту уволенных врачей и медсестёр, а новичков называют «неквалифицированными и безграмотными». Уволившиеся медики заявляют, что они ушли из поликлиники не по доброй воле — якобы их вынудили. Одна из медсестёр вообще сообщила о поклёпе, мол, её несправедливо обвинили в назначении детям не тех прививок.
Кто прав, кто виноват, будет разбираться департамент здравоохранения ХМАО. Многое в жалобах неоднозначно, так как в районной поликлинике массовое увольнение медперсонала называют провокацией и слухами. И подтверждают документально, что укомплектованность врачами и медсёстрами в медучреждении почти 100%.
Он сообщил журналистам также о масштабных ремонтах и появлении нового диагностического оборудования в поликлинике.
Замглавы Сургутского района Татьяна Османкина, выслушав обе стороны конфликта, считает, люди должны услышать друг друга и сесть за стол переговоров.