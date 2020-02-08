Донецк, , 21:02 — REGNUM Поселок шахты 6/7, расположенный на северо-западе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), обстреляли представители вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в субботу, 8 февраля, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по поселку шахты 6/7, — говорится в сообщении. — Выпущено 15 мин калибром 82 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщили, что боевики украинских вооруженных формирований трижды за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня.

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