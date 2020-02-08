Бангкок, , 20:33 — REGNUM Таиландский спецназ вошел в торговый центр в городе Ракхон Начатсима и ведет поиски устроившего стрельбу военного, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что первый этаж уже пройден. Предположительно известно, что стрелок находится на четвертом этаже.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 февраля, вооруженный винтовкой военнослужащий открыл стрельбу в одном из ТЦ в городе Ракхон Начатсима (Корат) и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 20 человек, еще более 30 получили ранения.