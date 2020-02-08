Бангкок, , 20:36 — REGNUM Число пострадавших при стрельбе в торговом центре в тайском городе Накхонратчасима (Корат) возросло до 31 человека. Об этом 8 февраля сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным источника, десять раненных находятся в тяжелом состоянии.

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля в торговом центре тайского города Накхонратчасима (Корат) вооруженный злоумышленник открыл огонь по посетителям магазина.

Сотрудники спецслужб Таиланда начали штурм здания, предварительно эвакуировав посетителей из торгового центра.

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