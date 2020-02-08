Сургут, Югра, , 20:21 — REGNUM В центральном аппарате Следственного комитета России взято на контроль уголовное дело о драке на придомовой стоянке в Сургуте (ХМАО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Отмечается, что в социальных сетях был распространёно видео, на котором зафиксирован факт нанесения побоев мужчине 4 февраля 2020 года на придомовой территории жилого дома в Сургуте предположительно из-за парковочного места во дворе. Подозреваемый избил потерпевшего в присутствии его 11-летнего сына. У пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

По результатам проверки СКР возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего и проводятся иные следственные действия. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом СКР.