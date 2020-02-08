Бангкок, , 20:33 — REGNUM Перед штурмом торгового центра Таиланда, в здании которого вооруженный злоумышленник удерживает заложников, сотрудники спецслужб Таиланда провели спецоперацию по эвакуации посетителей. Кадры с места происшествия транслировал телеканал Amarin News.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов Таиланда вывели из здания торгового центра сотни посетителей, которые находились внутри здания.

На данный момент, спецслужбы Таиланда начали штурм торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат).

Напомним, 8 февраля в торговом центре тайского города Накхонратчасима (Корат) вооруженный злоумышленник открыл огонь по посетителям магазина, в результате стрельбы он застрелил 17 человек и 21 посетителя ранил.