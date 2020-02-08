Бангкок, , 20:12 — REGNUM В Таиланде спецназ начал штурм торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат), передает 8 февраля Thai PBS.

Напомним, капрал Джакрапант Томма, находясь на военной базе недалеко от города Корат, убил троих человек, включая своего командира, затем угнал транспортное средство и направился в торговый центр «Терминал 21», где продолжил убивать людей.

Злоумышленник открыл огонь по зданию ТЦ из гранатомета, затем продолжил стрелять из винтовки. В результате погибли 17 человек.

При стрельбе иностранные граждане не пострадали, сообщили в российском посольстве. Дипломаты получили данную информацию от местных правоохранительных органов.

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