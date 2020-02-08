Сургут, Югра, , 19:54 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) суд вынес приговор генеральному директору турфирмы. Она получила три года лишения свободы условно за ущерб на общую сумму 1,8 млн рублей, сообщает «СИА-Пресс».

Судом установлено, с 2017 по 2018 годы руководитель турфирмы брала с клиентов деньги за путевки, но туроператорам перечислялась либо часть денег, либо вообще ничего. В итоге десятки клиентов фирмы остались без отдыха. Деньги были потрачены директором турфирмы на личные нужды.

Предпринимательница получила за мошенничество в крупном размере условный срок с учётом смягчающих обстоятельств.