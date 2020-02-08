Бангкок, , 19:44 — REGNUM В тайском городе Накхонратчасима, где военнослужащий открыл стрельбу, погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на свой источник.

По последним данным, в результате происшествия также получили ранения еще 21 человек.

Ранее в посольстве Российской Федерации в Таиланде сообщили, что граждане РФ при стрельбе в Таиланде, по предварительным данным, не пострадали.

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля на военной базе в городе Накхонратчасима (Таиланд) капрал Джакрапант Томма устроил стрельбу. Злоумышленник убил несколько человек, после чего угнал транспортное средство и направился в торговый центр «Терминал 21». Там мужчина продолжил убивать людей.

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