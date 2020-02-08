Бангкок, , 19:58 — REGNUM Правоохранительные органы Таиланда не располагают данными о количестве оставшихся после эвакуации людей в торговом центре (ТЦ), в котором военный открыл стрельбу по посетителям. Об этом 8 февраля сообщили в минобороны страны.

Отмечается, что сотрудниками силовых ведомств в ходе спецоперации были выведены сотни людей из здания торгового центра, в котором стрелок удерживает заложников.

Как сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в результате стрельбы в тайском городе Накхонратчасима (Корат) достигло 21 человек.

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