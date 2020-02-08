Лос-Анджелес, США, , 19:29 — REGNUM В США в результате ДТП скончался 91-летний актер и телеведущий Орсон Бин. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в пятницу, 7 февраля, в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, автомобиль сбил пожилого актера, когда он прогуливался по району Венис.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Напомним, Орсон Бин за свою профессиональную карьеру принял участие в съемках в десятках фильмах и сериалах. Среди них фильмы — «Быть Джоном Малковичем», «Отчаянные домохозяйки», «Внутреннее пространство», «Как я встретил вашу маму» и др.