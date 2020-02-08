Анкара, , 18:48 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали пятерых курдских повстанцев во время спецоперации на юго-востоке страны. Об этом 8 февраля говорится в заявлении министерства обороны страны.

Утверждается, что повстанцы добровольно сложили оружие и сдались военным. Что послужило причиной подобного поведения — не уточняется. Спецоперация против курдов продолжается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в этой стране ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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