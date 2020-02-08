Анкара, , 18:07 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» члена Рабочей партии Курдистана (РБК) Омера Орана, внесенного в список разыскиваемых, об этом 8 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Подробности спецоперации не уточняются, известно лишь то, что за информацию об Оране была назначена награда в размере $83 тыс. 121.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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