Бангкок, , 18:05 — REGNUM К торговому центру в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), где военный открыл стрельбу и насильно удерживает около 20 посетителей, сотрудниками спецслужб доставлена мать стрелка, которая должна убедить сына сдаться сотрудникам правоохранительных органов страны. Об этом 8 февраля сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на данный момент сотрудники спецслужб оцепляют территорию вокруг торгового центра.

Ранее, издание «Тхаи Рат» со ссылкой на источники в полиции сообщило, что на северо-востоке Таиланда в результате стрельбы погибли уже 17 человек.

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