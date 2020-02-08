Багдад, , 17:50 — REGNUM В результате нападения боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на контрольно-пропускной пункт (КПП) военных в Ираке погиб один человек. Об этом 8 февраля сообщает Kurdistan24 со ссылкой на пресс-службу армии.

Инцидент произошел в провинции Салахуддин. По последним данным, военным удалось ликвидировать двух террористов, помимо погибшего солдата еще один человек получил ранения.

Напомним, в последние недели боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно активизировали свою деятельность в указанной провинции.

Нападения совершаются практически ежедневно, особенно в сельских районах провинций, расположенных к северу от Багдада и к югу от Иракского Курдистана.