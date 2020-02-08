Бангкок, , 17:30 — REGNUM На северо-востоке Таиланда в результате стрельбы погибли уже 17 человек. Об этом сообщает газета «Тхаи Рат» со ссылкой на источники в полиции.

ЧП произошло на военной базе в городе Накхонратчасима. По последним данным, стрельбу по людям открыл капрал Джакрапант Томма.

«Много погибших и раненых», — пишут журналисты издания.

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля в городе Накхонратчасима злоумышленник открыл стрельбу на военной базе. Преступник убил несколько человек, после чего отправился на автомобиле в ближайший торговый центр. Прибыв в торговое учреждение мужчина также начал убивать прохожих.