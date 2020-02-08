Бангкок, , 17:10 — REGNUM В торговом центре в городе Накхонратчасимана северо-востоке Таиланда, где военнослужащий застрелил более 10 посетителей и удерживает в заложниках около 20 человек, проходит эвакуация раненных посетителей. Кадры эвакуации транслируют очевидцы в социальных сетях.

На данный момент на месте инцидента работают сотрудники спецслужб страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как люди массово покидают здание торгового центра.

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