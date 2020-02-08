Нью-Дели, , 17:06 — REGNUM Как минимум 14 человек погибли в результате взрыва фейерверков во время религиозного шествия в Индии. Об этом 8 февраля сообщает телеканал NDTV.

ЧП произошло возле деревни Паху в округе Тарн-Таран в индийском штате Пенджаб на северо-западе страны. По данным местной полиции, взрыв произошёл во время религиозной процессии «Нагар Киртан», во время которой искры от хлопушек в руках людей случайно попали на прицеп, гружёный фейерверками.

В результате взрыва на месте погибли, по предварительным данным, как минимум 14 человек, ещё 11 человек получили ранения. Трое пострадавших были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция и представители экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели десяти человек во время религиозного шествия на северо-западе Индии.

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