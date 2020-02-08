Бангкок, , 16:45 — REGNUM В Таиланде торговый центр, где военнослужащий, по предварительным данным, расстрелял 12 человек, массово покидают люди. Кадры с места происшествия передают местные СМИ.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб страны.

Ранее газета Bangkok Post сообщила, что личность военнослужащего, устроившего стрельбу, установлена. По данным военных, он является капралом армии Таиланда — Джаккрапант Томма.

Мотивы выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный, устроивший стрельбу в Таиланде, вёл трансляцию действий в соцсети