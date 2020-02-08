Бангкок, , 16:35 — REGNUM Военнослужащий, устроивший стрельбу в городе Накхонратчасима (Корат) в Таиланде, вёл трансляцию своих действий в социальной сети Facebook и выкладывал селфи. Об этом 8 февраля сообщает газета Bangkok Post.

По данным издания, военнослужащий убил двух сослуживцев в военной части недалеко от города и, устроив поджог одного из зданий на территории части, уехал оттуда на угнанном автомобиле, предварительно захватив с собой оружие и боеприпасы.

По дороге он устроил несколько ДТП и периодически обстреливал прохожих и проезжавшие автомобили. Доехав до торгового центра «Терминал-21», он захватил там заложников и в настоящее время ведёт стрельбу по сотрудникам полиции и спецназа, оцепившим здание. Всего жертвами злоумышленника, по последним данным, стали 15 человек.

Всё это время злоумышленник вёл трансляцию своих действий на странице в Facebook и выкладывал селфи, в том числе с оружием на фоне торгового центра. Сейчас страница военнослужащего удалена администрацией социальной сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что личность военнослужащего, устроившего стрельбу в Таиланде, установлена.

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