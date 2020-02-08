Самара, , 16:18 — REGNUM В Самаре сотрудники правоохранительных органов ведут поиски 11-летней школьницы, которая пропала 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные поискового отряда «Лиза Алерт» в Самарской области на странице в соцсети Instagram.

«Помогите найти ребенка! — говорится в сообщении. — … С 7 февраля 2020 года ее местонахождение (школьницы) неизвестно».

Отмечается, что рост школьницы, которая худощавого телосложения, составляет 135 сантиметров, волосы темно-русые до плеч, глаза голубые.

Ребенок был одет в черные сапоги, темно-синюю куртку, черную шапку и черные леггинсы.

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