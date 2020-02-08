Бангкок, , 16:20 — REGNUM Военнослужащий, устроивший стрельбу и убивший 12 человек на северо-востоке Таиланда, вёл трансляцию своих действий в соцсети. Об этом 8 февраля сообщает газета Bangkok Post.

Личность военнослужащего уже установлена. Как сообщили военные, он является капралом армии Таиланда — Джаккрапант Томма. О мотивах, толкнувших его на преступные действия, не сообщается.

По данным издания, военнослужащий сначала застрелил своего командира и ещё одного человека в военном лагере неподалёку от города Накхонратчасима (Корат). Затем он на угнанном автомобиле приехал к торговому центру «Терминал-21"Ю, где захватил заложников.

По дороге к торговому центру и в самом центре злоумышленник убил как минимум десять человек. Всё это время военнослужащий вёл трансляцию своих действий в социальной сети и выкладывал селфи. В настоящее время его страница заблокирована.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 12 человек в результате стрельбы на северо-востоке Таиланда.

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