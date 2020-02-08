Бангкок, , 16:09 — REGNUM Тайский солдат, вооруженные автоматом, захватил в торговом центре города Накхонратчасима (Корат) заложников. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщают тайские СМИ.

По предварительным данным, вооруженный солдат сперва убил двоих своих сослуживцев, а затем ворвался в торговый центр города Накхонратчасима, где открыл беспорядочную стрельбу по посетителям.

Сообщается о как минимум 12 жертвах злоумышленника.

Также известно, что на 4-м этаже торгового центра он взял в заложники около 16 человек.

Военнослужащий, которого зовут Jakrapanth Thomma, записывает происходящее на мобильный телефон и выкладывает ролики в сеть. На одном из них он заявил, что уже «устал стрелять по людям» и у него болит палец от нажатия на курок.