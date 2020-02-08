Луганск, , 16:02 — REGNUM О случаях продажи горюче-смазочных материалов украинскими боевиками местным жителям сообщил 8 февраля офицер пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в ходе заявления.

Так, в 93-й бригаде вооруженных сил Украины с начала года было реализовано мирным жителям восемь тонн дизельного топливо и пять тонн бензина. ГСМ были в итоге списаны, как использованные при эксплуатации техники, которая находится, по сообщению источника, неисправном состоянии.

6 февраля в населенном пункте Нижнее сотрудниками военной службы правопорядка был задержан офицер 2-го механизированного батальона ВСУ при попытке продать 600 литров дизельного топлива мирным гражданам.

По данным источника, в 93-й бригаде ожидается прибытие комиссии службы ГСМ и автомобильной службы штаба отдельной тактической группы «Север» для разбирательств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в НМ ЛНР сообщили о сбитии вражеского беспилотного летательного аппарата, который корректировал огонь по населенному пункту Золотое-5.

Читайте также: В ЛНР сбили беспилотник — разведчик ВСУ