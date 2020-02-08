Военный, устроивший стрельбу в Таиланде, вёл трансляцию действий в соцсети
Военный, расстрелявший людей в Таиланде, вёл трансляцию своих действий в социальной сети и выкладывал селфи.
Как сообщает Тайское агентство новостей, заложники удерживаются на четвёртом этаже торгового центра «Терминал 21».
В сети распространены фотографии солдата, который, предположительно, устроил стрельбу около ТЦ на востоке Таиланда. На одном из снимков мужчина, одетый в военную форму, держит в руках оружие. Его лицо закрывает черная маска. На другой фотографии лицо мужчины открыто.
Сейчас солдат удерживает в заложниках до 20 человек.
Стрельба в Таиланде: 14 человек убиты
В результате стрельбы на северо-востоке Таиланда погибли уже 14 человек, ранее сообщалось о 12 жертвах, сообщает Thai News Agency.
Установлена личность военнослужащего, устроившего стрельбу в Таиланде
Личность военнослужащего уже установлена. Как сообщили военные, он является капралом армии Таиланда — Джаккрапант Томма. О мотивах, толкнувших его на преступные действия, не сообщается.
Вооружённый солдат транслировал расстрел людей в Таиланде на «Фейсбуке». Администрация сервиса уже забанила аккаунт.
Сейчас солдат удерживает заложников в торговом центре.
Тайский солдат захватил заложников в торговом центре
Тайский солдат, вооруженные автоматом, захватил в торговом центре города Накхонратчасима (Корат) заложников.
Нападавший похитил военный джип с базы и отправился на северо-восток города, где зашёл в торговый центр и открыл стрельбу по посетителям.
По данным Khaosod English, злоумышленником может быть сержант Джаккрапант Томма.
Военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров в городе Корате, затем открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра, сообщает Bangkok Post.
Не менее 12 человек погибли при стрельбе на северо-востоке Таиланда
Как минимум 12 человек погибли в результате стрельбы, которую устроил военнослужащий в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда.