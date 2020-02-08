В Таиланде военнослужащий, вооруженный винтовкой, открыл стрельбу в городе Ракхон Начатсима (Корат) и захватил заложников.

Военнослужащий тайских вооруженных сил убил двух своих сослуживцев, а затем ворвался в торговый центр города Ракхон Начатсима, где открыл стрельбу по посетителям.

Полиция подтверждает гибель как минимум 10 человек в торговом центре.