Бангкок, , 15:54 — REGNUM Как минимум 12 человек погибли в результате стрельбы, которую устроил военнослужащий в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом 8 февраля сообщает газета Khaosod.

По информации издания, вооружённый военнослужащий успел убить двух своих сослуживцев и скрывается на территории торгового центра, где убил десять человек. Он успел захватить несколько заложников.

К месту ЧП стягиваются сотрудники спецслужб. Торговый центр оцеплен полицией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, устроенной военнослужащим на северо-востоке Таиланда.

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