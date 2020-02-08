Бангкок, 8 февраля 2020, 15:54 — REGNUM Как минимум 12 человек погибли в результате стрельбы, которую устроил военнослужащий в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом 8 февраля сообщает газета Khaosod.
По информации издания, вооружённый военнослужащий успел убить двух своих сослуживцев и скрывается на территории торгового центра, где убил десять человек. Он успел захватить несколько заложников.
К месту ЧП стягиваются сотрудники спецслужб. Торговый центр оцеплен полицией.
Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, устроенной военнослужащим на северо-востоке Таиланда.
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