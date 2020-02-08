Рига, , 15:41 — REGNUM Представитель Государственной полиции Латвии Ласма Курсите сообщила, что полиция обнаружила в Елгавском районе крупнейшее нелегальное производство сигарет в истории Латвии, пишет портал tvnet.lv.

Производственная линия была оснащена современным оборудованием. В ходе обыска полицейские обнаружили 7 387 696 сигарет марки Prince общим весом 20,16 тонн, а также в большом количестве сырьё для производства сигарет. Полицейские задержали 11 человек в возрасте от 25 до 55 лет. Все задержанные ранее не попадали в поле зрения полиции. Ко всем задержанным применена мера пресечения не связанная с лишением свободы. По предварительным данным нелегальное производство работало в течение года. Возбуждено уголовное дело по III части статьи 221 Уголовного Кодекса о незаконном производстве, хранении, перевозке и реализации табачных изделий в особо крупных размерах. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, денежный штраф, принудительные работы и конфискацию имущества.