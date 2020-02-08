Баткен, Киргизия, , 15:41 — REGNUM 425 килограмм запрещенной кислоты было изъято 7 февраля при остановке автомобиля жителей города Оша в Баткенской области, сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Киргизской Республики.

Автомобиль марки Chevrolet Captiva был остановлен в Кадамджайском районе области и в нем сотрудники правоохранительных органов обнаружили 17 пластиковых бутылок с кислотой. Изъятые емкости с веществом отправили на экспертизу.

Жители Оша, один из которых — 34-летний сотрудник милиции, второй 25-летний безработный гражданин, были задержаны по подозрению в незаконной перевозке прекурсоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Токтогульском районе Джалал-Абадской области Киргизской Республики при задержании группировки, промышлявшей изготовлением наркотиков, в ходе обыска было изъято 104 килограмма наркотических веществ.

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