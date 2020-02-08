Бангкок, , 15:37 — REGNUM Несколько человек погибли в результате стрельбы, которую устроил военнослужащий на северо-востоке Таиланда. Об этом 8 февраля сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошёл в городе Накхонратчасима. По данным агентства, погибли не менее 12 человек, есть раненые. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую в зале суда в Таиланде устроил отставной генерал полиции. Были убиты два человека, ещё двое получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таиланде экс-генерал полиции устроил стрельбу в зале суда. Погибли люди