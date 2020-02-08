Джалал-Абад, Киргизия, , 15:27 — REGNUM В Джалал-Абадской области Киргизии изъяли крупную партию наркотических средств, суммарный вес которой составил 104 килограмма. Об этом 8 февраля со ссылкой на сообщение пресс-службы службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков министерства внутренних дел государства сообщает Sputnik Кыргызстан.

Деятельность группировки, которая промышляла изготовлением наркотических веществ, по сообщению ведомства, была пресечена в Токтогульском районе области. При обыске в одном из домов обнаружили помещение, которое было оборудовано для производства наркотиков. В результате следственных мероприятий было изъято 87 килограммов гашиша и 17 килограммов марихуаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Ош был задержан ранее судимый мужчина, который занимался торговлей наркотиками. В ходе обысков в доме, на который указала мужчина, обнаружили 101 кг марихуаны.

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