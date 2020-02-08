Обнинск, Калужская область, , 15:23 — REGNUM Грузовая «ГАЗель» съехала в кювет на 101 километре трассы М-3 «Украина» под Обнинском Калужской области вечером 7 февраля. Прибывшие на место дорожного происшествия спасатели нашли в салоне автомобиля водителя без признаков жизни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Cпасатели нашли в салоне автомобиля водителя без признаков жизни/ Gtrk-kaluga.ru

По предварительной версии мужчина 1976 года рождения мог умереть за рулём во время движения. Установлено, что погибший привёз товар из Москвы и уже возвращался обратно из Обнинска. Фургон серьёзных повреждений не получил.

На теле у водителя травм не обнаружено. Предположительно мужчина скончался от сердечного приступа. Со слов родных, ранее у него имелись проблемы с сердцем.

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