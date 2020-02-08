Нью-Дели, , 15:24 — REGNUM Два человека были спасены из-под развалин обрушившегося трёхэтажного здания в Индии. об этом 8 февраля сообщает агентство ANI.

ЧП произошло днём 8 февраля во время строительных работ рядом со зданием в штате Пенджаб на северо-западе страны. Под обломками рухнувшего здания, по предварительным данным, могут находиться до семи человек.

В настоящее время на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, здесь работают Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и представители других ведомств.

По предварительным данным, здание обрушилось из-за того, что рядом с ним экскаватор выкопал подвал. Сам экскаватор с водителем находится под завалами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в результате обрушения строящегося здания в Индии.

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