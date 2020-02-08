Нур-Султан, , 15:11 — REGNUM Все контрольно-пропускные пункты на границе Казахстана с Киргизией работают в штатном режиме и никаких очередей там нет. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

Накануне в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, переросшая в столкновения. По предварительным данным, произошел некий бытовой конфликт между казахами и дунганами, который проживают в Кордайском районе.

Информация о конфликте распространилась в социальных сетях и в село Масанчи, населенное дунгагами, прибыли около 300 казахов. Завязалась драка, переросшая в перестрелку и погромы.

К утру 8 февраля властям удалось блокировать населенные пункты и прекратить погромы.

Однако в социальных сетях начали распространять информацию о том, что дунгане якобы массово покидают Казахстан и уходят в соседнюю Киргизию, где также компактно проживает этот народ.

Но власти эту информацию опровергают.

Напомним, что в результате столкновений погибли восемь человек, ещё 40 получили ранения.