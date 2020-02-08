Ташкент, , 15:13 — REGNUM При таможенной проверке в аэропорту Ташкента при въезде в страну у гражданина были изъяты золотые изделия, общий вес которых составил 461 грамм. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы государственного таможенного комитета 8 февраля сообщает UzNews.

Согласно оценке сотрудников таможенного ведомства, стоимость ювелирных изделий из золота, которые гражданин пытался скрыть от таможенного контроля, составила порядка $16 тысяч (153 миллиона сумов).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники таможенного комитета Узбекистана пресекли попытку вывезти из страны старинные монеты XIX века.

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