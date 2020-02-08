Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Двое детей провалились под лёд на заполненном водой карьере в Тосненском районе Ленинградской области. Один ребенок погиб, второго удалось спасти. Вскоре здесь же ушли под лёд двое взрослых, уже известно, что один из них погиб.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, двое детей оказались в воде вблизи населенного пункта Шапки 8 февраля, в районе 11 часов утра. К месту ЧП была отправлена дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно.

«Из под ледяного покрова были извлечены двое детей, один скончался на месте, второй госпитализирован с признаками переохлаждения», — отметили в спасательном ведомстве.

По данным СМИ, погибла трехлетняя девочка, мальчик госпитализирован.

Позже издание «47news» сообщило, что на том же карьере около полудня, примерно в 40 метрах от берега, провалились под лёд двое лыжников, мужчина и женщина.

«Спасателям поисково-спасательного отряда «Тосно» и МЧС удалось вытащить на берег тело мужчины, второго человека ищут», — отмечает источник.

Напомним, 7 февраля после двухсуточных поисков на Лахтинском разливе Петербурга нашли тело школьницы, провалившейся под лёд вместе с одноклассником. Мальчик выжил и находится в реанимации.

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