Нур-Султан, , 15:12 — REGNUM Два человека, пострадавших при массовой драке на юге Казахстана, были доставлены в тяжёлом состоянии в Алма-Ату. Об этом 8 февраля сообщает телеканал «Хабар-24».

Пострадавшие доставлены санитарной авиацией в седьмую городскую больницу. По данным телеканала, среди пострадавших в массовой драке больше половины получили огнестрельные ранения.

Всего в массовой драке, которая произошла в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана, погибли восемь человек, пострадали более 40. У пострадавших диагностированы контузии. черепно-мозговые травмы, переломы. В настоящее время в больнице административного центра Кордайского района находятся 27 человек, в их числе беременная женщина.

Как сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев, драка между 70 жителями произошла около 20:00 по местному времени в селе Масанчи. При этом некоторые жители, которых Тургумбаев назвал «провокаторами», выкладывали видео драки в социальные сети и призывали к противоправным действиям. В итоге к участникам конфликта присоединились ещё 300 человек из соседних деревень.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении, которое сделал в связи с беспорядками на юге Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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