Нур-Султан, , 14:55 — REGNUM Российских граждан среди пострадавших и погибших в результате массовой драке на юге Казахстана нет. Об этом сообщило генеральное консульство России в Казахстане сегодня, 8 февраля.

Напомним, что конфликт разгорелся в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана. По предварительным данным, бытовой конфликт перерос в массовую драку, а затем и в беспорядки.

На кадрах с места событий видно, как люди кидают друг в друга камни, все это происходит на фоне горящих домов и ружейной пальбы.

По данным МВД Казахстана, в результате беспорядков погибли восемь человек. Несколько десятков получили ранения. Власти задержали более 50 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев дал поручение Генеральной прокуратуре республики и Комитету национальной безопасности привлечь к ответственности всех лиц, которые призывают к межнациональной розни, а также распространяют слухи и дезинформацию.

По данным российского генерального консульства среди погибших и пострадавших нет граждан России.