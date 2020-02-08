Великий Новгород, , 14:39 — REGNUM В Великом Новгороде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении грабежей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, это 28-летний житель Новгородского района.

Он подозревается в совершении как минимум двух нападений на жительниц областного центра.

Около 19:00 5 февраля грабитель напал на женщину на улице Псковской — у неё из рук мужчина вырвал сумочку с документами, банковскими картами, мобильным телефоном и личными вещами, после чего скрылся. Аналогичное преступление было совершено через несколько часов.

Подозреваемого в грабежах задержали в Великом Новгороде, часть похищенного у него изъята.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

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