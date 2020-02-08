Луганск, , 14:54 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ответственность за гибель четырех военнослужащих республики в результате обстрела со стороны ВСУ 7 февраля ложится на президента Украины Владимира Зеленского, который является верховным главнокомандующим Украины. Заявление главы ЛНР было опубликовано 8 февраля «Луганским информационным центром».

ИА REGNUM напоминает, в результате обстрела вооруженными силами Украины населенного пункта Золотое-5 7 февраля погибли четверо военных ЛНР. Также четверо военнослужащих республики были ранены.

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«Расцениваю такие действия Украины, как акт международно-уголовного преступления против народа Донбасса», — отметил Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что несмотря на то, что украинский лидер заявлял о мирных инициативах, ситуация на линии соприкосновения остается очень напряженной.

По словам главы республики, украинский лидер очевидно «целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса».

Глава Луганской Народной Республики призвал мировую общественность остановить агрессию вооруженных сил Украины и указать украинскому руководству на необходимость выполнять Минские договоренности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля во время встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте Владимир Зеленский попросил его о закрытии дипломатических представительств ЛНР и ДНР, которые функционируют на территории Италии.

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