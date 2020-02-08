Нью-Дели, , 13:59 — REGNUM Как минимум семь пожарных пострадали при тушении возгорания в 21-этажном здании в индийском штате Махараштра. Об этом 8 февраля сообщает Times of India.

Пожар возник около 07:00 по местному времени в квартирах, расположенных на последних двух этажах здания в городе Нави-Мумбаи. По предварительным данным, возгорание произошло после взрыва баллона с газом.

На месте происшествия работают пожарные расчёты, они используют специальные приспособления и лестницы, чтобы добраться до очага возгорания. Тушение пожара продолжается.

При тушении пожара пострадали семеро пожарных, все пострадавшие госпитализированы. Трое из них получили тяжёлые ожоги, они находятся в реанимации Национального ожогового центра.

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