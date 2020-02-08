Коканд, Узбекистан, , 12:53 — REGNUM В результате столкновения двух легковых автомобилей, которое произошло в Коканде 7 февраля около 21:00 (19:00 мск), произошло возгорание одного из них. Об этом 8 февраля со ссылкой на сообщение следственного департамента при министерстве внутренних дел Узбекистана сообщает Газета.uz.

При столкновении автомобиля марки Spark с автомобилем марки Nexia в моторном отсеке автомобиля произошло короткое замыкание, послужившее причиной возгорания. Пострадавших в результате ДТП нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате дорожно-транспортного происшествия в одном из районов Узбекистана опрокинулся автобус, в результате чего пострадал один из пассажиров.

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