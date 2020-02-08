Москва, , 12:42 — REGNUM Депутаты Госдумы простились с депутатом от «Единой России» Айратом Хайруллиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В церемонии прощания, которая прошла 8 февраля в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани, приняли участие депутаты Гослумв Владимир Плотников, Денис Кравченко, Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев, Альфия Когогина, Айрат Фарахов, Фатих Сибагатуллин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарии 7 февраля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Хайруллина.