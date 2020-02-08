Тюмень, , 12:24 — REGNUM Тюменец Александр Платонов, живущий в китайской провинции Гуандун, которая считается второй по числу заболевших, сообщил, что паники в связи с коронавирусом у них не наблюдается. Видео с его рассказом опубликовано оперативным штабом Тюменской области по профилактике коронавируса.

Цитата из опубликованного видео Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр находится сейчас в городе Фошан, где зарегистрировано 57 заболевших и один летальный исход от коронавируса. Однако в Россию он уезжать не собирается.

«У нас есть специальная карта, по которой мы отслеживаем, где и в каких частях города выявлены заболевшие. Почему нет паники? Наверное, это китайская специфика. Все носят маски и перчатки, чтобы не соприкасаться с поверхностями непосредственно. Носим при себе бутылочки санитайзера, чтобы быстро руки протереть. Стараемся близко друг к другу не подходить», — отмечает Александр.

Новогодние каникулы в Китае продлили с 31 января до 10 февраля. На входах в жилые комплексы дежурят представители коммунистической партии Китая, которые взяли ситуацию на контроль. У всех проверяются температура тела и удостоверения личности.

Китайцы воспринимают это время, как каникулы. Отдыхают, играют в баскетбол, бамбинтон в парке. Но коммуникация между людьми снижена. Дети сидят дома, во дворах не играют. И если для взрослых маски продаются, хотя и наблюдается их дефицит, то для детей их приходится шить из марли и ваты. Кроме того, дети не хотят носить маски и не понимают зачастую опасность общения без них.

На улицах Фошана мало автомобилей и пешеходов. От карантинных мероприятий страдают кафе, в которых людям необходимо снимать маски, поэтому точки общепита малопосещаемы или закрыты.

В супермаркеты людской поток не иссяк. И там тоже стоит охрана, проверяющая температуру тела покупателей. Никто на улицах от вируса не падает, за продукты не дерётся. Цены не выросли. Примечательно отсутствие спроса на наличные деньги. Сокращено число автобусов и скоростных поездов. В метро без маски охрана пассажиров не пропускает.

«Самое неприятное в ситуации с коронавирусом, что у китайцев истерики нет, а у россиян почему-то есть. Вот это непонятно», — отмечает тюменец.

Александр отмечает, как перегиб, что некоторые сельсоветы китайские, где заболевших коронавирусом не наблюдается, самовольно закрывают пути к ним для приезжих, а крестьянам запрещают без нужды выезжать в иные населённые пункты.

«В целом всё очень и очень спокойно», — подытожил Александр.