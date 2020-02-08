Томск, , 12:41 — REGNUM Шесть человек пострадали в ДТП участием автобуса, троллейбуса и легкового автомобиля в городе Томске. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Авария произошла около 12:15 (08:15 мск) на перекрёстке проспектов Ленина и Кирова. По предварительной информации, пассажирский автобус ПАЗ-32 054, под управлением 63-летнего водителя, столкнулся с легковым автомобилем Toyota и троллейбусом, стоявшим перед светофором.

Как сообщил журналистам глава центра организации и контроля пассажироперевозок Денис Равинский, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса. Движение автотранспорта по проспекту Ленина было перекрыто из-за ДТП до пересечения с проспектом Кирова.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Предварительной причиной аварии названы плохие метеоусловия. По данным синоптиков, в Томске 8 февраля наблюдается сильный снегопад, на дорогах гололедица и отложения мокрого снега.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что контроль хода расследования обстоятельств аварии под Воронежем, в результате которой погибли три человека, взяла на себя прокуратура Верхнемамонского района Воронежской области.

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