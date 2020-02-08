Новосибирск, , 12:30 — REGNUM Один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями в Новосибирской области. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.

Авария произошла около 11:20 (07:20 мск) на Пашинском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda CR-V на 1-м км автодороги Пашино 1 Новосибирск выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Ford Transit и с автомобилем Nissan Almera. В автобусе ехали десять пассажиров.

В результате аварии погиб пассажир Honda CR-V, пострадали водитель и ещё один пассажир этого же автомобиля, а также две пассажирки автобуса. Все пострадавшие были госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате наезда водителя легкового автомобиля на толпу пешеходов в Новосибирске.

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